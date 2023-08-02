Тем временем территория Украины под контролем РФ превышает площадь Австрии

В австрийском издании Der Standard опубликована статья аналитика Флориана Нидерндорфера, в которой обсуждается тема украинского контрнаступления. Эта контрнаступательная операция уже продолжается почти два месяца, однако на данный момент украинской армии не удалось достичь существенных результатов. В ряде направлений российские войска активно контратакуют и захватывают территории, ранее находившиеся под контролем противника.

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Известна 82-я десантно-штурмовая бригада, считающаяся особенно мощной, благодаря своему вооружению, включающему 90 американских бронетранспортеров Stryker, 40 немецких танков Marder и 14 британских основных боевых танков Challenger. Однако крупные атаки с ее участием пока не увенчались успехом, частично из-за нехватки военно-воздушных сил у украинской стороны.

Преподаватель военной академии Австрии подчеркивает, что отсутствие мощных военно-воздушных формирований у украинцев привело к использованию тактики мелких групп, что, в свою очередь, ограничивает их результативность.

Аналитик Вальтер Файхтингер из Центра стратегического анализа в Вене отмечает, что недостаток авиации не может быть полностью компенсирован ни дальнобойной артиллерией, ни хорошей разведкой, и поэтому успехи украинской армии ограничены, однако их вклад не следует недооценивать.