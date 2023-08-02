Серия взрывов в Украине: что произошло и кто за этим стоит

Ночью 2 августа Украина была сотрясена серией взрывов, которые раздалась в нескольких регионах страны, включая Одессу, Херсонскую область и Киев.

реклама

Первые взрывы произошли вечером 1 августа в Херсонской области, как свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Сообщения в социальных сетях также свидетельствовали о четвертом обстреле за день. В 01:00 2 августа появились новые сообщения о взрывах, на этот раз в Сумской области. В то же время, онлайн-карты зафиксировали взрывы в Киевской области.

Telegram-канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердил запуск нескольких групп БПЛА типа Shahed. Отдельный Telegram-канал "Военная хроника" добавил, что "Герани" ВС РФ бьют по целям со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев. Предполагается, что взрывы были слышны в Раздольном, где находится 2315-й радиотехнический батальон ВСУ. В связи с этим, в регионе объявлена воздушная тревога. Однако Минобороны России оставалось без комментариев по этому поводу.

Позже, в Одессе раздалась следующая серия взрывов, что было зарегистрировано данными онлайн-карт украинского Министерства цифровой трансформации. Согласно информации украинских СМИ, беспилотники "Герани" направились в сторону Измаила. Однако, Министерство обороны РФ пока не дало комментария относительно этой информации.

Также, Киевская область была подвергнута новой волне взрывов. Официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил ВСУ сообщил об атаке беспилотниками типа Shahed в регионе Белая Церковь. В то же время, МО РФ не подтверждало данную информацию. Но Telegram-канал "Украина.ру" сообщил о пуске беспилотников-камикадзе "Герань" в сторону Киева, хотя Минобороны РФ также не подтвердили это.

Другой Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщил о сильном пожаре в Измаиле, Одесской области, после прилета "Гераней". На фотографиях, опубликованных в Сети, были видны зарево и черный густой дым. Местные власти пока не подтвердили данную информацию, и Минобороны России осталось без комментариев.

Вечером 1 августа воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и на подконтрольных Киеву территориях ДНР. В последующем, сирены сработали в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях. Тревога также прозвучала в Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Винницкой областях.

До этого, мэр Москвы, Сергей Собянин, заявил о сбитых беспилотниках на подлете к столице. Министерство обороны России заявило о пресечении попытки террористической атаки Киевом беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Подмосковье. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".