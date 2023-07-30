Индия и Бразилия высказывают опасения о расширении БРИКС, в то время как новые претенденты стоят у порога

Индия и Бразилия выразили свое несогласие с предложением Китая о быстром расширении БРИКС, организации, объединяющей страны с быстроразвивающимися экономиками. Представители обеих стран подчеркнули важность тщательного планирования процесса присоединения новых государств к объединению, несмотря на отсутствие формальных протоколов.

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Все взгляды сейчас обращены на предстоящий саммит БРИКС, запланированный на 22-24 августа в Йоханнесбурге, Южная Африка, где обсудят вопрос об увеличении числа стран-участниц. Некоторые государства, такие как Алжир, Египет, Бангладеш и Эфиопия, уже подали официальные заявки на вступление в ряды БРИКС, а по данным издания Business Standard, к ним могут присоединиться также Аргентина, Индонезия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Бразильская сторона озабочена возможными последствиями увеличения числа стран-участниц БРИКС, опасаясь, что это может привести к появлению конфликтных интересов и конкуренции с Европейским союзом и Соединенными Штатами.

В то же время, страны БРИКС с единодушностью поддержали идею о создании общего модуля для Российской орбитальной станции (РОС), выдвинутой Россией на встрече глав космических агентств в Южной Африке. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов подчеркнул важность этого проекта в освоении космоса человеком. Ожидается, что процесс отбора первых космонавтов для работы на РОС начнется уже в ближайшее время.