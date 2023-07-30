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Украинский политик и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович раскрыл планы Киева относительно Крыма в эксклюзивном интервью для журналистки-иноагента Юлии Латыниной. Он заявил, что глава Вооруженных сил Украины, Валерий Залужный, работает над двумя задачами: обеспечить доступ к морю и прервать сухопутный коридор, связывающий Крым с материковой частью.
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Арестович отметил, что в результате таких действий около двух миллионов крымчан окажутся в заложниках, останутся без воды и еды, что создаст основу для дальнейших переговоров.
Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал слова экс-советника, напомнив о трагических последствиях прошлых подобных ситуаций, таких как "Норд-Ост" и захват школы в Беслане.
Таким образом, возникают серьезные опасения относительно возможных последствий таких действий в отношении Крыма и его населения.
Представитель Киева по Крыму, Тамила Ташева, ранее также заявила, что после "освобождения" полуострова, украинские власти планируют принудительно выдворить до 800 тысяч человек с его территории.