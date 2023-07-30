Планы эти очевидны, однако с реализацией что-то пошло не так

Украинский политик и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович раскрыл планы Киева относительно Крыма в эксклюзивном интервью для журналистки-иноагента Юлии Латыниной. Он заявил, что глава Вооруженных сил Украины, Валерий Залужный, работает над двумя задачами: обеспечить доступ к морю и прервать сухопутный коридор, связывающий Крым с материковой частью.

реклама

Арестович отметил, что в результате таких действий около двух миллионов крымчан окажутся в заложниках, останутся без воды и еды, что создаст основу для дальнейших переговоров.

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал слова экс-советника, напомнив о трагических последствиях прошлых подобных ситуаций, таких как "Норд-Ост" и захват школы в Беслане.

Таким образом, возникают серьезные опасения относительно возможных последствий таких действий в отношении Крыма и его населения.

Представитель Киева по Крыму, Тамила Ташева, ранее также заявила, что после "освобождения" полуострова, украинские власти планируют принудительно выдворить до 800 тысяч человек с его территории.







