РФ списала долги странам Африки на 23 миллиарда долларов и предоставит дополнительные средства на развитие





Президент Российской Федерации, Владимир Путин, объявил о списании долгов странам Африки на общую сумму в 23 миллиарда долларов. Это заявление было сделано на пленарном заседании саммита "Россия — Африка". Кроме того, Россия предоставит дополнительные финансовые средства в размере свыше 90 миллионов долларов для поддержки развития стран континента, согласно запросам.

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Президент подчеркнул, что помимо финансовой поддержки, Россия останется надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции и будет продолжать оказывать помощь наиболее нуждающимся странам и регионам Африки.

Важным аспектом сотрудничества между Россией и африканскими странами также является военная сфера. Россия предоставляет разнообразное вооружение более чем 40 государствам Африки, при этом часть военных поставок осуществляется безвозмездно, с целью укрепления безопасности и суверенитета стран континента.

Президент также подтвердил готовность Москвы продолжать обучение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов из африканских стран в российских специализированных учебных заведениях. На данный момент многие африканские специалисты проходят обучение в вузах Министерства обороны Российской Федерации.







