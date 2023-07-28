Пока решено отправить 31 машину первой модификации

Американское издание Politico опубликовало информацию о планах начала поставок танков Abrams на Украину. По данным издания, первая партия, состоящая из 6-8 танков старой модели M1A1, отправится в Германию в августе 2023. Оттуда танки будут направлены через польский Жешув на украинскую территорию, и ожидается, что они поступят на вооружение Вооруженных Сил Украины в сентябре 2023.

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По информации Politico, США одобрили передачу Украине общей суммой 31 танк Abrams. Важно отметить, что передаваемые танки не будут содержать секретных технологий, включая броню с обедненным ураном.

Предстоящие поставки также акцентируют внимание на подготовке украинских танкистов. Ожидается, что в августе 2023 начнутся 10-недельные курсы по управлению танками Abrams. Ранее уже сообщалось, что такая подготовка уже активно ведется.

В свете предстоящих поставок танков, Россия, согласно информации издания, обещает выплатить серьезные финансовые премии за уничтожение американских танков.







