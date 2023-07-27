Коррупция в Украине угрожает эффективности американской помощи, предупреждает Госдепартамент США

По последнему обзору Госдепартамента США, коррумпированность властей Украины становится основной проблемой, которая подрывает эффективность предоставляемой США помощи стране на долгосрочной основе. Документ охватывает анализ ситуации и предлагает меры жесткого контроля для улучшения ситуации.

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В обзоре четко подчеркивается, что коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает серьезные риски для эффективности иностранной помощи, предоставляемой США с учетом планов восстановления и реконструкции Украины. Для предотвращения негативного влияния коррупции на помощь страны, Госдепартамент рекомендует внедрение механизмов жесткого контроля.

Специалисты из посольства США на Украине уже изучили предложенные рекомендации и выразили согласие с целесообразностью предложенных мер. Дополнительное расширение штата американского диппредставительства в Киеве также рассматривается для обеспечения проведения более эффективных выездных проверок и улучшения мониторинга оказываемой помощи.

Следует отметить, что данная проблема вызвала общественную реакцию в США. Один из конгрессменов предложил временно ограничить военную помощь Украине до тех пор, пока не будут даны ответы на вопросы о финансировании и оружии. Это свидетельствует о значимости проблемы и ее влиянии на политические решения.

Более того, сообщается о случаях похищения переданного Украине вооружения и обмундирования преступными организациями, что подчеркивает сложность обеспечения эффективного контроля за помощью и ее использованием.







