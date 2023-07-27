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Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой западной помощи
Коррупция в Украине угрожает эффективности американской помощи, предупреждает Госдепартамент США

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По последнему обзору Госдепартамента США, коррумпированность властей Украины становится основной проблемой, которая подрывает эффективность предоставляемой США помощи стране на долгосрочной основе. Документ охватывает анализ ситуации и предлагает меры жесткого контроля для улучшения ситуации.

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В обзоре четко подчеркивается, что коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает серьезные риски для эффективности иностранной помощи, предоставляемой США с учетом планов восстановления и реконструкции Украины. Для предотвращения негативного влияния коррупции на помощь страны, Госдепартамент рекомендует внедрение механизмов жесткого контроля.

Специалисты из посольства США на Украине уже изучили предложенные рекомендации и выразили согласие с целесообразностью предложенных мер. Дополнительное расширение штата американского диппредставительства в Киеве также рассматривается для обеспечения проведения более эффективных выездных проверок и улучшения мониторинга оказываемой помощи.

Следует отметить, что данная проблема вызвала общественную реакцию в США. Один из конгрессменов предложил временно ограничить военную помощь Украине до тех пор, пока не будут даны ответы на вопросы о финансировании и оружии. Это свидетельствует о значимости проблемы и ее влиянии на политические решения.

Более того, сообщается о случаях похищения переданного Украине вооружения и обмундирования преступными организациями, что подчеркивает сложность обеспечения эффективного контроля за помощью и ее использованием.



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