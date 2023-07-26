Стало известно о взрывах на авиабазе ВСУ с британскими крылатыми ракетами

В Хмельницкой области произошла серия взрывов, как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным этого канала, под удар попала база Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове, где предположительно могут храниться британские крылатые ракеты Storm Shadow.

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Информация о взрывах подтверждена представителем Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом, который заявил, что по авиабазе был нанесен удар ракетами, запущенными из Каспийского моря.

Отмечается, что ранее поступила информация о массированной ракетной атаке на объекты военной инфраструктуры в Украине. Также сообщается о поднятии в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ) для возможных ударов по Украине и о пусках ракет из Каспийского моря. Были зафиксированы взрывы в Львовской, Сумской и Черниговской областях, а также мощный взрыв в Киеве. Предполагается, что в направлении украинской столицы были запущены несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Министерство обороны РФ пока не комментировало информацию об этих атаках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о усилении системы противовоздушной обороны в стране. Он отметил, что новые средства ПВО будут размещены в наиболее уязвимых районах, но не уточнил, где именно.