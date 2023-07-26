Модульные пистолеты МПЛ и МПЛ1 от "Калашников": надежность и инновации в Росгвардии

В Росгвардии успешно завершена опытная эксплуатация модульных пистолетов МПЛ и МПЛ1, производства Ижевского механического завода. Эти выдающиеся образцы стрелкового оружия были подвергнуты тщательным испытаниям в разнообразных погодных условиях, учитывая необходимость выполнения разнообразных задач.

реклама

Согласно пресс-службе концерна "Калашников", пистолеты были оценены наивысшими показателями результативности стрельбы и удобства использования. Особое внимание уделено их безупречной функциональности при использовании боеприпасов калибра 9х19 мм, включая снайперские патроны повышенной точности.

Представитель СОБРа "Булат" отметил, что эргономика пистолетов заслуживает отдельного восхищения, позволяя стрелять и перезаряжаться без риска повредить руки. Короткий ход спускового крючка и легкость спуска способствуют сокращению времени между выстрелами, значительно увеличивая скорострельность. Дополнительно, радует возможность закрепления различных приспособлений, таких как фонарики или коллиматоры, на пистолетах.

Следует отметить, что разработчики также выявили некоторые моменты, требующие доработки. Но несомненно, они улучшат производительность пистолетов, такие как снижение усилия при снаряжении магазина, оптимизация работы кнопки магазина, усиление надежности переключения предохранителя, а также повышение степени крепления устройства снижения звука стрельбы в модификации МПЛ1. Большинство рекомендаций будут внедрены уже в текущем году, а более сложные улучшения будут завершены к апрелю следующего года.







