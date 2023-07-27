Корпорация "Алмаз-Антей" представит на форуме "Россия — Африка" новый тягач и передовые военные разработки

Корпорация "Алмаз-Антей" на предстоящем форуме "Россия — Африка" представит свои инновационные разработки военного и гражданского назначения. Одним из ключевых продуктов, которые будут представлены на мероприятии, станет новый тягач — габаритное грузовое шасси БАЗ-S36A11, обладающее колесной формулой 6 на 6 и предназначенное для эксплуатации на бездорожье. Мощность тягача позволяет работать с грузами массой до 22,1 тонны, общая масса составляет 35,7 тонны, а снаряженный вес равен 13,6 тоннам.

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Основной акцент также будет сделан на демонстрации макетов зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций, что подчеркнет технологическое превосходство и инженерный потенциал компании.

Кроме военных технологий, "Алмаз-Антей" также представит свои достижения в разработке высокотехнологичной гражданской продукции, способной успешно конкурировать на рынке. На форуме будут продемонстрированы применение и преимущества разработок как в военной, так и в гражданской сферах.

Стоит отметить, что российская компания "РАТЕП" ранее успешно представила на Международном военно-морском салоне 2023 года макет турельной установки "Комар", подтверждая тем самым высокий уровень инновационности и потенциала военно-промышленного комплекса страны.