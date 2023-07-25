Военные Украины продемонстрировали третий по счету вариант 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана"

Военные из вооруженных формирований киевского режима представили новую версию самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана" калибра 155 мм, ставшую уже третьей по счету. В ходе разработки данного оружия возникали некоторые сложности.

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Первый опытный образец был представлен в 2018 году и создан на базе трехосного вездехода КрАЗ-63221. Однако, из-за финансовых трудностей завода-производителя в последующем пришлось искать замену для этой платформы.

На время обсуждений возможных альтернатив проекту, чиновники из столицы сократили финансирование, предпочтя приобретать самоходки Dana-M2 из Чехии, калибром 152 мм. Несмотря на это, работы над "Богданой" были возобновлены, но, казалось, скорее в информационных целях. В процессе разработки была изменена кабина, ее поменяли на модель от киевской частной компании "Украинская бронетехника". Однако и с этим вариантом возникли проблемы, связанные, предположительно, с трудностями в серийном производстве.

Таким образом, решено выбрать в качестве основы для "Богданы" четырехосную платформу Tatra T815-7 с бронированной кабиной на четыре двери. Многие военные эксперты сомневаются в перспективах данного варианта, считая, что, вероятно, будет изготовлено лишь несколько машин, которые будут задействованы на передовой и, возможно, уничтожены после использования.