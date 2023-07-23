Илон Маск раскрыл будущее логотипа Twitter

Илон Маск выразил готовность прощаться "со всеми птицами" на платформе Twitter и изменить ее логотип. В своем аккаунте в социальной сети он также поделился своим восторгом от негативных отзывов о Twitter, предпочитая их цензурным ограничениям. Предприниматель представил возможный новый логотип для платформы - лаконичный знак X, и если хороший вариант будет найден до конца дня, он будет запущен во всем мире на следующий день.

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На мероприятии Twitter Spaces Илон Маск рассказал о своей новой компании xAI, которая использует сообщения в Twitter для обучения искусственного интеллекта. Он уточнил, что использование данных ограничивается только публичными постами пользователей.

Кроме того, Маск признал, что Twitter до сих пор не прибыльная компания из-за снижения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки. Вместе с тем, он учел негативные отзывы о платформе и собирается предпринять изменения, чтобы улучшить ситуацию.