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Глава МИД Украины Кулеба в третий раз отправится в турне по странам Африки
Глава МИД Украины снова отправится в турне по странам Африки

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Глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, собирается отправиться в турне по странам Африки, как указано на сайте ведомства. Поездка начнется с Экваториальной Гвинеи и станет историческим событием в дипломатических отношениях между двумя странами.

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Кулеба посещает Африканский континент в третий раз, и это происходит на фоне усиления глобального продовольственного кризиса. 23-24 июля министр начнет свое турне с визита в Экваториальную Гвинею, где планируется обсудить с правительством этой страны различные вопросы, включая развитие двусторонних отношений, увеличение объема торговли и обеспечение продовольственной безопасности в регионе Африки.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил о стремлении Украины вернуться к активному сотрудничеству с Африканским континентом, отношения с которым в течение многих десятилетий были недостаточно развиты. Назначение спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку президентом Украины Владимиром Зеленским стало попыткой укрепить позиции страны на этом континенте.

В прошлом Украина уделяла больше внимания европейской и евро-атлантической проблематике, в то время как сейчас ее присутствие и влияние на Африканском континенте значительно сократились.



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