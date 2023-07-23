Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе пострадал в результате серии взрывов
В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

реклама

В ночь на 23 июля в Одессе произошли серьезные взрывы, в результате которых пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор. Местный горсовет сообщил об ущербе для православных святынь, однако удалось спасти Касперовскую икону Божией Матери из-под завалов. Спасатели уже работают на месте происшествия.

реклама

Согласно сообщению городского правительства в Telegram, разрушение кафедрального собора стало результатом серии взрывов, которые произошли в Одессе. Причины и обстоятельства взрывов пока не уточняются.

Также, в этот же период времени, в Одессе наблюдалась активность воздушных сил Украины, связанная с пусками сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Однако, информация о возможной связи между этими событиями не подтверждается Минобороны России, которое пока не предоставило комментариев по данному вопросу.

СМИ также сообщали о работе системы противовоздушной обороны в городе и о фиксации нескольких прилетов крылатых ракет, направленных в разные районы.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США заявили о бессилии при сдерживании действий российских истребителей в Сирии
Блинкен: поставка Киеву американских истребителей F-16 займет примерно несколько месяцев
Госсекретарь США заявил, что контрнаступление ВСУ пока не набрало обороты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
7
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
10
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
5
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
1
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
1
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
Midjourney изобразила персонажей из вселенной Marvel в стиле Тима Бертона
+
Западная пресса: окно возможностей ВСУ закрывается, а у Зеленского осталось всего 2 месяца
+
Украинские силы продолжают штурмовать Клещеевку
1

Популярные статьи

9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
14
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
11
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
+
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
20
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
10
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
16
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
+
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5

Сейчас обсуждают

Леонид Мокривский
23:47
Ух ты не знал что 7700xt могет в 4к 120фпс, зачем тогда люди 7900xtx или 4090 покупают
PlayStation 5 Pro получит мощный GPU и сможет выдавать 120 FPS в 4K
Дмитрий
23:44
K на (H)Х поменять и будет норм название 🤣
Премьеру Израиля установили кардиостимулятор
Дмитрий
23:41
ну за 600 точно были последние . а эта новая с той же мощностью) должна быть подешевле у явно не за 790
Видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE серии NITRO с 16 Гбайт видеопамяти красуется на фото
katrovsky
23:35
Сколько Ghz на ядро это хорошая производительность и какие примеры среди процессоров бытового использования вы можете привести? Для сравнения: Intel Core i7 i7-10700F в Turbo Boost (а это в максималь...
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
acvolinn
23:27
Тебе похоже весь мозг "зацеловали" насквозь))))
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Frahoisl
23:13
Сейчас прибегут фанаты NHTI (ТРЕШ на русской раскладке) и поднимут тебе выплаты)
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
Имя
23:12
Почему статья решила что его там не было, чатгпт там был.
OpenAI анонсирует Android-приложение ChatGPT
Зацелованный
23:09
укроклоун хинзир
В результате ракетного удара в Одессе были уничтожены безэкипажные катера и иностранные наёмники
Евгений Беликов
23:08
ЧТо касается терехода с 775 на 1156 то на самом деле это тектанический сдвиг которое случается раз в 10 лет а 1155 это завершенное изменение гарантирующие 3 кратный прирост при снижении частот - Одно ...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Александр Колодин
22:58
Они уже сходили в Москву, но по дороге кончились памперсы
В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем