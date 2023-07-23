В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

В ночь на 23 июля в Одессе произошли серьезные взрывы, в результате которых пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор. Местный горсовет сообщил об ущербе для православных святынь, однако удалось спасти Касперовскую икону Божией Матери из-под завалов. Спасатели уже работают на месте происшествия.

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Согласно сообщению городского правительства в Telegram, разрушение кафедрального собора стало результатом серии взрывов, которые произошли в Одессе. Причины и обстоятельства взрывов пока не уточняются.

Также, в этот же период времени, в Одессе наблюдалась активность воздушных сил Украины, связанная с пусками сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Однако, информация о возможной связи между этими событиями не подтверждается Минобороны России, которое пока не предоставило комментариев по данному вопросу.

СМИ также сообщали о работе системы противовоздушной обороны в городе и о фиксации нескольких прилетов крылатых ракет, направленных в разные районы.







