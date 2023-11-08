12-й отчет о резервах Binance успокоил инвесторов, но рост запасов собственной монеты BNB чуть удивил

Криптобиржа Binance отчиталась о своих резервах 12-й раз подряд, опубликовав отчет «Proof of Reserves». Отношение запасов биткоинов, хранящихся в Binance, к общему количеству биткоинов пользователей, составляет на текущий момент 104,22% - трейдеры разместили 584659 BTC, а всего их у Binance 609310. Это говорит о том, что даже если все до единого пользователя заберут абсолютно все свои биткоины, их хватит на всех. По отношению к октябрю 2023 года, когда был опубликован предыдущий отчет, запасы биткоинов у Binance сократились на 0,7%.

Для монеты ETH отношение размещенных монет к запасам составляет 105,20% (+2,2%), для стейлбкоина USDT 118,83% (-0,2%), для лайткоина LTC 101,43%, для монеты компании Ripple XRP 104,18%. Минимальное отношение размещенных монет к запасам зафиксировано у DOGE: 100,42%.

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Запасы BNB, собственной монеты криптобиржи Binance, составляют 111,41%, рост по сравнению с предыдущим отчетом составил 6,4%. Аналитики сразу вспомнили баланс обанкротившейся криптобиржи FTX, где все держалось на монете FFT, собственном токене FTX, и когда Binance все свои FFT продала, криптобиржа рухнула. Впрочем, это просто нездоровые ассоциации в стиле «дуть на воду», положение Binance выглядит надежным.