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Ранее представители Минфина и Банка России выражали общее мнение о наличии неотложной потребности в регулировании сферы криптовалют. В рамках совместного заседания комитетов Госдумы, глава Банка России, Эльвира Набиуллина, объявила о согласовании позиций с Министерством финансов по ключевым вопросам, включая использование криптовалют в экспериментах по трансграничным расчетам.
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Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк поддерживает использование криптовалюты и майнинга в рамках эксперимента по трансграничным расчетам, при условии наличия ответственного эмитента и защиты прав инвесторов-граждан. Этот шаг, по ее словам, нацелен на развитие возможности выпуска цифровых финансовых активов.
Ранее заявления главы Минфина, Антона Силуанова, о регулировании криптовалют подчеркивали необходимость законодательного вмешательства для запрета определенных операций и расчетов, а также для легализации определенных аспектов данного сегмента.
Проект основных направлений развития финансового рынка, опубликованный Банком России в конце октября, выделяет криптовалюты как потенциальный риск для российского финансового рынка. Регулятор выражает опасения относительно возможного вытеснения национальных валют и указывает на необходимость ужесточения мер регулирования в данной области.