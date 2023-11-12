Ранее представители Минфина и Банка России уже заявляли о необходимости регулирования сегмента криптовалют

Ранее представители Минфина и Банка России выражали общее мнение о наличии неотложной потребности в регулировании сферы криптовалют. В рамках совместного заседания комитетов Госдумы, глава Банка России, Эльвира Набиуллина, объявила о согласовании позиций с Министерством финансов по ключевым вопросам, включая использование криптовалют в экспериментах по трансграничным расчетам.

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Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центральный банк поддерживает использование криптовалюты и майнинга в рамках эксперимента по трансграничным расчетам, при условии наличия ответственного эмитента и защиты прав инвесторов-граждан. Этот шаг, по ее словам, нацелен на развитие возможности выпуска цифровых финансовых активов.

Ранее заявления главы Минфина, Антона Силуанова, о регулировании криптовалют подчеркивали необходимость законодательного вмешательства для запрета определенных операций и расчетов, а также для легализации определенных аспектов данного сегмента.

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Проект основных направлений развития финансового рынка, опубликованный Банком России в конце октября, выделяет криптовалюты как потенциальный риск для российского финансового рынка. Регулятор выражает опасения относительно возможного вытеснения национальных валют и указывает на необходимость ужесточения мер регулирования в данной области.