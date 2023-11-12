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Киберполиция Украины объявила об успешном демонтаже глобальной сети мошеннических колл-центров, а также о заморозке активов преступников, замешанных в масштабной финансовой афере, охватившей более 20 стран. Из досье по делу становится ясно, что начиная с 2019 года мошенники создали более 100 веб-сайтов, лукаво обещая потенциальным инвесторам сверхприбыли от вложений в криптовалюты и ценные бумаги.
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Механизм обмана был изощрен: колл-центры, расположенные на территории Украины и Грузии, стали площадкой для влияния на граждан, в основном из Швейцарии и Германии. Аферисты убеждали потенциальных жертв установить поддельное программное обеспечение, представляя его как необходимый инструмент для совершения выгодных финансовых операций. Однако на деле злоумышленники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших, переводя средства на собственные счета.
Силовые структуры Украины и Грузии провели обширные обыски, конфисковав компьютеры, мобильные телефоны, наличные деньги и документацию. В то же время в странах Европейского союза были успешно заморожены активы организаторов криминальной схемы.
Следствие по мошенничеству ведется с учетом количества пострадавших и точной суммы причиненного ущерба. Этот успех киберполиции состоялся после ликвидации в августе подпольных криптовалютных обменников в Украине, специализировавшихся на российских платежных системах.