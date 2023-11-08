Комиссия по ценным бумагам и биржам рассчитывает расширить свои полномочия в сфере контроля за криптокомпаниями

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) планирует расширить свои полномочия в сфере регулирования компаний, занимающихся криптовалютами.

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Гэри Генсер, председатель SEC, регулярно выражает поддержку идеи предоставления его агентству более широких возможностей в области блокчейн-индустрии.

Тем не менее, некоторые члены Конгресса США высказались против этой инициативы. Сенатор Синтия Луммис в интервью Yahoo Finance заявила, что она противостоит законопроекту о расширении полномочий SEC, если он поступит на рассмотрение ее коллег.

Синтия Луммис вкладывает в биткоин с 2021 года.

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Ее убеждение заключается в том, что криптовалюта уже стала неотъемлемой частью мировой экономики. Она уверена, что вскоре институциональные инвесторы вложат свои средства в BTC, который не зависит от центральных банков.