Как сообщил первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Ткачев, внутренний оборот криптовалюты в стране будет запрещен

Как сообщил первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по информационной политике, Антон Ткачев, внутренний оборот криптовалюты в стране будет подлежать запрету. Это решение обусловлено не только текущей ситуацией на мировых рынках, но и неотложной необходимостью укрепления финансовой стабильности страны в условиях санкционных ограничений.

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Антон Ткачев подчеркнул, что подобные меры принимаются с целью обеспечения надежности финансовой системы. В связи с этим, гражданам будет ограничен доступ к использованию криптовалюты для осуществления покупок и других финансовых операций.

Однако компаниям будет предоставлена возможность взаимодействия с криптовалютными активами через специализированную банковскую организацию. Таким образом, будет обеспечено сбалансированное развитие финансовых инноваций, с одной стороны, и обеспечение финансовой стабильности, с другой.

Министерство промышленности и торговли, в свою очередь, работает над созданием инструментария для промышленного майнинга, что позволит бизнесу использовать цифровую ликвидность для международных платежей. Этот шаг способствует укреплению позиций российского бизнеса на мировой арене.

Государственная Дума считает, что бизнес-сообщество проявляет высокий интерес к инвестированию в сферу криптовалюты. Государство, в свою очередь, обязуется оказывать содействие в этом вопросе.

Отметим, что майнинг криптовалюты будет доступен исключительно юридическим лицам, что содействует прозрачности и контролю в этой сфере. Ассоциация промышленного майнинга, уже начавшая свою деятельность в России, станет важным элементом регулирования этого рынка в ближайшем будущем.

Антон Ткачев также подчеркнул увеличение числа инвесторов в криптовалюты в России. По статистике, в 2022 году было открыто не менее 13 миллионов кошельков. Это свидетельствует о повышенной финансовой грамотности населения и растущем интересе к цифровым активам.

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Не смотря на то, что закон о майнинге криптовалюты пока не принят, депутаты Государственной Думы активно обсуждают этот вопрос. Вероятно, до конца года будет принято решение, что позволит майнерам работать в легальных рамках и положит конец "серому" майнингу.