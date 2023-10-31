Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Госдума РФ: внутренний оборот крипты будет запрещен
Как сообщил первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Ткачев, внутренний оборот криптовалюты в стране будет запрещен

реклама

Как сообщил первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по информационной политике, Антон Ткачев, внутренний оборот криптовалюты в стране будет подлежать запрету. Это решение обусловлено не только текущей ситуацией на мировых рынках, но и неотложной необходимостью укрепления финансовой стабильности страны в условиях санкционных ограничений.

реклама

Антон Ткачев подчеркнул, что подобные меры принимаются с целью обеспечения надежности финансовой системы. В связи с этим, гражданам будет ограничен доступ к использованию криптовалюты для осуществления покупок и других финансовых операций.

Однако компаниям будет предоставлена возможность взаимодействия с криптовалютными активами через специализированную банковскую организацию. Таким образом, будет обеспечено сбалансированное развитие финансовых инноваций, с одной стороны, и обеспечение финансовой стабильности, с другой.

Министерство промышленности и торговли, в свою очередь, работает над созданием инструментария для промышленного майнинга, что позволит бизнесу использовать цифровую ликвидность для международных платежей. Этот шаг способствует укреплению позиций российского бизнеса на мировой арене.

Государственная Дума считает, что бизнес-сообщество проявляет высокий интерес к инвестированию в сферу криптовалюты. Государство, в свою очередь, обязуется оказывать содействие в этом вопросе.

Отметим, что майнинг криптовалюты будет доступен исключительно юридическим лицам, что содействует прозрачности и контролю в этой сфере. Ассоциация промышленного майнинга, уже начавшая свою деятельность в России, станет важным элементом регулирования этого рынка в ближайшем будущем.

Антон Ткачев также подчеркнул увеличение числа инвесторов в криптовалюты в России. По статистике, в 2022 году было открыто не менее 13 миллионов кошельков. Это свидетельствует о повышенной финансовой грамотности населения и растущем интересе к цифровым активам.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Не смотря на то, что закон о майнинге криптовалюты пока не принят, депутаты Государственной Думы активно обсуждают этот вопрос. Вероятно, до конца года будет принято решение, что позволит майнерам работать в легальных рамках и положит конец "серому" майнингу.

#news #newsweek #news.ru
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Bitget анонсировала делистинг TokenFi спустя 5 дней
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
2
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
7
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
4
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
29
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
3
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
2
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
27
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
55
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
1

Сейчас обсуждают

Bearcub
14:39
Рад что ты согласен что зе управляет наци))) это прогресс)))
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Гвоздь
14:39
значит ты не лошок, если у тебя нету стима
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Александр
14:37
То то он такой грустный-грустный.)))🤣🤣🤣😂
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Пузо
14:33
Как будто у лесты хозяева другие, ога.
Депутат Госдумы Антон Горелкин: возможно, World of Tanks заблокируют в России
Mr. Night
14:24
Израиль должен покончить с этими бесами из Газы раз и навсегда. Израиль - это вся Палестина!
Постпред Израиля при ООН надел жёлтую Звезду Давида и отказался её снимать, пока Совбез не осудит ХАМАС
pOdOnOg
14:23
И цена будет как у железного танка +-.
AGEMAGIC представила кубический мини-ПК TANK 03
Necrams
14:23
Ну так блин чему удивлятся, я живу от лив арены в 20 минутах ходьбы и узнал об этом мероприятии из этой статьи. А так бы сходил.
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
OgoGoLog
14:22
Ссылки в статье нет, но есть указание издания на основе которой сделана статья. https://www.defensenews.com/pentagon/2023/10/27/us-to-build-new-nuclear-gravity-bomb/ И тут то же говорится о "That stud...
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Чaтo-Б0t
14:16
А, свежее мясо подвезли. ТОС с удовольствием запекут и эту свынятину.
Украина намерена удержать Авдеевку силами сильно потрёпанной элитной бригады ВСУ «Магура»
Ben Zona
14:16
Ну чего ты развонялся тут? Кто поверит идиоту?
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем