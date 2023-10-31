Согласно данным аналитических сервисов, некоторые альткоины принесли своим держателям существенную доходность на короткой дистанции

В соответствии с аналитическими отчетами, некоторые альтернативные криптовалюты показали внушительные результаты за последние сутки. На момент 31 октября 2023 года, впечатляющий рост продемонстрировала криптовалюта Ark (ARK), выросшая до отметки $1,02, что превышает аналогичные показатели предыдущего дня на 38,05%. Объем сделок с этой криптовалютой за последние 24 часа составил $599,69 миллионов, при этом рыночная капитализация достигла $178,74 миллиона.

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Также в числе успешных активов отметилась Stratis (STRAX), цена которой подскочила на 21,6%, достигнув уровня $1,04. Рыночная капитализация увеличилась до $161,176 миллиона, а объемы торгов сократились на 138,4% по сравнению с предыдущим днем.

0x Protocol (ZRX) также продемонстрировал прирост, увеличившись на 17,6% за последние 24 часа и достигнув уровня $0,304. Общий объем предложения на рынке составил $258,25 миллиона, а торговые объемы увеличились на 134,7%.

Цифровая валюта Polymesh (POLYX) также значительно выросла в цене за последние 24 часа, поднявшись на 15,1% и достигнув уровня $0,386. Общая капитализация составила $287,59 миллиона, а дневные объемы торгов оценились в $364,52 миллиона.

Среди более известных криптовалют, впечатляющий рост показала THORChain (RUNE), увеличившись на 16,65% за последние 24 часа. Трейдеры могли приобрести виртуальный актив по $2,84, а капитализация достигла $963,35 миллиона. Объемы сделок составили $210,89 миллиона.

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В заключение, аналитики выделили резкий рост котировок Osmosis (OSMO), который составил примерно 15,7%. Цена криптовалюты достигла $0,349, а рыночная капитализация составила $172,07 миллиона. Торговые объемы оценились в $35,95 миллионов.