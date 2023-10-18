Вице-президент Сальвадора Феликс Уллоа заявил, что принятие биткоина в качестве платежного средства помогло возродить финансовый и экономический сектор страны после пандемии

Вице-президент Сальвадора, Феликс Уллоа, подчеркнул, что введение биткоина в обращение как средства платежа сыграло важную роль в восстановлении финансового и экономического сектора страны после периода пандемии. Уллоа отметил, что этот шаг, сделанный под руководством президента Найиба Букеле, привел к существенному подъему экономики как в период самой пандемии COVID-19, так и в постпандемический период. Превратившись в официальное средство платежа, биткоин облегчил туристам, посещающим страну, процесс оплаты товаров и услуг, снимая необходимость обмена валюты. Помимо этого, биткоин привлек инвесторов в криптовалюты, что подчеркнул Уллоа.

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Вопреки критике Международного валютного фонда (МВФ), президент Букеле решил продолжить эксперименты с криптовалютой, и, как отметил Уллоа, это принесло позитивный результат для страны. Он подчеркнул, что существует прямая связь между развитием туризма и использованием криптовалюты, способствующих развитию страны в целом. "Мы привлекли множество инвесторов, которые фактически вложили свои корни в Сальвадор", - подчеркнул он.

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Президент Букеле также сообщил, что благодаря легализации биткоина в стране, увеличилось количество предприятий, повысилась занятость населения, а также увеличился объем производства и экспорта энергии без увеличения налоговых бремен. Поэтому в марте он пригласил иностранных инвесторов переехать в Сальвадор, обещая освободить от налогов технологические компании, с целью превратить страну в мировой центр криптовалют.