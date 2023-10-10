Бывший директор связанного с обанкротившейся криптобиржей фонда Alameda Research Кэролайн Эллисон дала показания о том, как по указанию Бэнкмана-Фрида они присвоили деньги пользователей FTX

Бывший директор компании Alameda Research, связанной с криптобиржей FTX, Кэролайн Эллисон, раскрыла подробности присвоения средств пользователей FTX по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида. Эллисон выступила в роли ключевого свидетеля в уголовном деле против соучредителя обанкротившейся FTX, представив разоблачающие показания. Ее свидетельство является краеугольным камнем в расследовании внутренних механизмов компании FTX и ее аффилированного хедж-фонда Alameda Research, где она руководила в качестве генерального директора.

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Эллисон убедительно подтвердила, что она, совместно с Бэнкманом-Фридом и прочими, была вовлечена в совершение преступлений. В начале пути Бэнкман был главой Alameda и ее владельцем, и он дал указание Кэролайн совершать эти действия. Также она рассказала, как они обманывали клиентов и инвесторов FTX, а также кредиторов Alameda Research. Бэнкман-Фрид оставался основным владельцем Alameda Research даже после своего отстранения в 2021 году, несмотря на его заявления о полном юридическом отделении от FTX.

Кэролайн заняла должность генерального директора Alameda Research в августе 2022 года и проработала до момента краха компании в ноябре. Она также подтвердила свои отношения с Бэнкманом-Фридом, начавшиеся в Jane Street и продолжившиеся два года.

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Согласно словам Эллисон, Alameda перевела несколько миллиардов долларов с счетов клиентов FTX для собственных инвестиций и расчетов с кредиторами. В итоге было присвоено около $14 млрд, часть из которых удалось вернуть. На прошлой неделе еще один приближенный к Бэнкману-Фриду, Гэри Ванг, признался в мошенничестве и участии в управлении Alameda Research, совместно с Бэнкманом-Фридом создав схему на несколько миллиардов долларов.