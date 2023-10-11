Компания по развитию Polkadot Web3 Foundation опубликовала план дальнейших действий

Web3 Foundation, компания, занимающаяся развитием экосистемы Polkadot, представила свой стратегический план на предстоящий период. Разработчики анонсировали намерение вложить $22,08 млн и 5 млн монет DOT в течение 2024 года. Организация утверждает, что эти инвестиции дополнят имеющийся механизм финансирования из Казначейства, предназначенный для поддержки молодых стартапов, сфокусированных на формировании сильного влияния в экосистеме.

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Представители Фонда выразили удовлетворение по поводу утверждения плана и с нетерпением ждут возможности поделиться им с широкой аудиторией. Это откроет дополнительные технические и финансовые ресурсы для тех, кто желает внести свой вклад в динамичное развитие Web3 пространства Polkadot. Руководство подчеркнуло, что существует ряд многообещающих проектов, которым хочется предоставить возможность выйти в лидеры отрасли.

Представители Web3 Foundation обещают подробнее рассказать о дате запуска и процедуре подачи заявок на финансирование в ближайшие недели. @web3kasper, соучредитель PolimecProtocol и бывший руководитель Web3 Foundation, подчеркнул, что в экосистеме действительно присутствует множество потенциальных лидеров.

Он выразил свою радость по поводу новой программы, которая предоставит стартапам дополнительные возможности для успешного развития в рамках Polkadot.

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На 10 октября 2023 года, к 20:30 по московскому времени, криптовалюта Polkadot (DOT) занимала 14-е место в рейтинге криптовалют. Ее стоимость снизилась на 3,4% за последние сутки, достигнув отметки $3,86. За последние 7 дней произошло снижение на 6,7%. В обращении находилось общее количество монет, равное $4,71 млрд. Ежедневный объем сделок с DOT составил $122,46 млн.