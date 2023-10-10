Цена Bitcoin Cash (BCH) откатилась на 10% после того, как активу не удалось преодолеть важное сопротивление на отметке $250

Bitcoin Cash (BCH) встретился с существенным снижением в 10% после неудачной попытки преодолеть важный уровень сопротивления в $250.

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Это произошло после того, как в конце июня 2023 года цена BCH достигла 15-месячного максимума в $329, что спровоцировало активные продажи среди майнеров.

Данные аналитической платформы IntoTheBlock показали, что с 19 июня по 9 октября резервы майнеров упали с 8.37 миллионов до 5.76 миллионов BCH. Это первый случай, когда резервы майнеров опустились ниже 6 миллионов монет с 2018 года.

Метрика "Резервы майнеров" отслеживает остатки в криптокошельках, контролируемых крупными майнерами и пулами. Активные продажи этой когорты увеличивают предложение на рынке и оказывают давление на цены. Если этот тренд сохранится, то падение может затянуться.

Тем временем криптовалютные киты показывают интерес к BCH. С 21 сентября по 9 октября адреса с балансом от 100 тысяч до 1 миллиона BCH увеличили свои резервы с 2.41 миллионов до 2.57 миллионов монет, что оценивается примерно в $4.5 миллиона по текущей цене $225.

С учетом пятилетнего минимума резервов майнеров BCH и их уменьшающегося влияния на динамику цены действия китов могут смягчить возможную коррекцию BCH.

Прогнозируется, что уровень поддержки в $200 окажется сложным для медвежьих трейдеров. При текущем противостоянии китов и медведей, BCH, скорее всего, удержится в этом диапазоне.

Этот прогноз подкрепляют данные о распределении цен входа в позиции текущих держателей BCH. Обнаружено крупное скопление адресов в районе $210, приобретавших токены по максимальной цене $208. Этот кластер может предотвратить дальнейшее падение, но при сильном давлении майнеров BCH может снизиться ниже $200.

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В случае укрепления буллов они будут стремиться поднять BCH до отметки в $250. Однако 1.16 миллионов кошельков, купивших 1.9 миллиарда монет по минимальной цене $245, могут выйти из позиций в безубыток и вызвать новый тренд.