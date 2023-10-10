В конце сентября HTX лишилась 5000 ETH, но быстро предприняла меры, чтобы вернуть украденные средства

В конце сентября HTX потеряла 5000 ETH, однако компания оперативно реагировала, предприняв меры по восстановлению похищенных средств. После успешного восстановления, криптовалютная биржа HTX Huobi Global подтвердила этот факт и выделила 250 ETH в качестве благодарности.

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25 сентября из одного из хранилищ HTX было похищено 5000 ETH, что в то время составило около 8 миллионов долларов. Непосредственно после инцидента, компания связалась с хакером и сообщила о знании его личности. Кроме того, HTX предложила выплатить 5% награду, что составило примерно 400 000 долларов, при условии возврата хакерами 95% средств до 2 октября.

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В третьем квартале 2023 года заметно увеличилось количество хакерских атак. Согласно свежему отчету Immunefi, по блокчейн-безопасности, за этот период произошло 76 взломов криптовалютных и Web3-проектов и компаний, что в два раза больше, чем в третьем квартале предыдущего года (2022).