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CriptoB
Кандидат в президенты США назвал биткоин «валютой свободы»
Участник текущей предвыборной гонки США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший в интервью Bitcoin Magazine сообщил о намерении защитить первую криптовалюту в случае избрания президентом

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Участник текущей предвыборной гонки США, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, в интервью Bitcoin Magazine, заявил о своем намерении поддерживать первую криптовалюту в случае избрания президентом. Политик выразил намерение использовать криптовалюту и другие устойчивые активы для поддержания доллара США в качестве альтернативы фиату.

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Кеннеди подчеркнул, что "свобода транзакций так же важна, как и свобода слова". Он также выразил скептицизм по отношению к CBDC, считая, что национальные цифровые валюты могут стать средством контроля правительств над финансовыми операциями граждан. Ранее он неоднократно высказывал критику в адрес CBDC.

В первый день своего президентства Кеннеди обещает помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ США Эдварда Сноудена. Он также планирует более подробно рассмотреть дело основателя даркнет-рынка Silk Road Росса Ульбрихта, который отбывает первое из двух пожизненных заключений, вынесенных ему в 2015 году.

В июне этого года Кеннеди обещал отстаивать право граждан на свободное владение и использование первой криптовалюты. Он также сообщил, что в мае приобрел 14 BTC для своих детей в качестве инвестиции. Поддержку его кандидатуре оказал бывший глава Twitter, Джек Дорси.

Ранее Кеннеди назвал биткоин альтернативой традиционной финансовой системе и критиковал американских регуляторов за "войну против криптовалют", которая, по его мнению, привела к банковскому кризису в стране.

Напомним, в июне CEO Coinbase, Брайан Армстронг, назвал предстоящие выборы в Штатах ключевым моментом для регулирования цифровых активов.

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Согласно отчету Grayscale, приверженность криптовалютам со стороны кандидатов в президенты США обусловлена ожиданием того, что представители поколения Z и миллениалы составят значительную долю избирателей - около 44%. Молодежь проявляет меньше доверия к традиционным институтам и больше интересуется новыми технологиями.

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