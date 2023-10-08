Binance запускает выделенный домен, специально созданный для пользователей из Англии

Биржа Binance представляет специальный домен для пользователей из Англии. Этот шаг связан с партнерством Binаnce с Rebuildingsociety, организацией, подконтрольной Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

реклама

Rebuildingsociety, обладая статусом утверждающего лица S21, имеет право утверждать маркетинговые материалы, связанные с криптовалютой.

Это сотрудничество гарантирует, что все услуги и продукты, предлагаемые на британском домене Binance, соответствуют нормам регулирования Великобритании.

В 2021 году FCA высказало сомнения в возможности эффективного контроля над деятельностью местного подразделения Binаnce и запретило ей работу в стране. Регулятор также отметил, что Binance Group предлагает ряд продуктов и услуг британским клиентам через сайт Binance.com, что противоречит законодательству страны.

Lucy Casldain, директор по потребительским инвестициям FCA, объявила о введении жестких мер против компаний, незаконно предоставляющих продукцию британским потребителям с 8 октября.

Правила FCA по рекламе в сфере криптовалют строги. Криптофирмам необходимо зарегистрироваться и получить одобрение для своей рекламы, а также предоставить 24-часовое окно для пересмотра инвестиционных решений потенциальных инвесторов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Видимо, Binance стремится адаптировать свою политику, чтобы не потерять британский рынок, особенно учитывая текущие расследования в США.