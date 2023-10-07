Кит Shiba Inu перевел с криптовалютной биржи Bitvavo на неизвестный кошелек более 4,58 трлн токенов SHIB

Было осуществлено перевoд свыше 4,58 трлн токенов SHIB с криптовалютной биржи Bitvavo на неизвестный кошелек, что при текущих курсах оценивается примерно в $33 млн. Этот перевод совершил кит, оказавшийся частью экосистемы Shiba Inu, в которой подобные крупные транзакции не являются редкостью. Трекеры последних месяцев регулярно фиксировали значительные перемещения SHIB с различных адресов

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В соответствии с данными трекера Whale Alert, ассоциированный с известной торговой платформой Bitvavo адрес 0xfd55 перевел токены на приватный кошелек 0xB96C. Хотя нам неизвестно, что кит планирует предпринять с этими монетами, такие крупные транзакции порождают множество догадок в криптосообществе. Вывод с биржи сокращает доступное предложение SHIB, и как следствие, снижает давление продаж.

В этот раз, несмотря на то, что действия крупных инвесторов часто оказывают влияние на цену актива, курс Shiba Inu практически не изменился после многомиллионного перевода. На момент написания, мемкоин торгуется по курсу $0,00000724, прибавив 0,8% за последние 24 часа.

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В последние недели сообщество Shiba Inu пережило несколько взлетов и падений, связанных с запуском сети второго уровня (L2) Shibarium. Перед дебютом нового блокчейна на биржах было заметно массовое снятие SHIB, что привело к увеличению давления со стороны покупателей и к росту цены актива. Однако монета так и не смогла удержать эти позиции и почти потеряла весь рост. 11 сентября цена Shiba Inu упала до минимума за последние 3 месяца, составив $0,00000706. Тем не менее, с тех пор активность в сети заметно увеличилась, что свидетельствует о растущей уверенности сообщества в SHIB.