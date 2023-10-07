Согласно отчету законодатели Тайваня намерены выпустить первый проект специального закона к концу ноября 2023 года

Согласно последнему отчету, законодатели Тайваня выразили намерение представить первый проект специального закона к концу ноября 2023 года. Юнг-Чан Чан, представитель Законодательного собрания Тайваня, подчеркнул, что они стремятся предоставить этот проект даже ранее намеченного срока. По его мнению, подобный закон имеет важное значение для правильного регулирования криптовалютной индустрии.

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Власти Тайваня проявляют растущую обеспокоенность в связи с деятельностью компаний на криптовалютном рынке и стремятся избежать потенциальных проблем в этой области. Чан подчеркнул, что криптовалюты существенно отличаются от традиционных финансовых продуктов и потому требуют особого законодательного внимания.

Публичные слушания по проекту закона уже состоялись в тайваньском парламенте с участием представителей поставщиков услуг цифровых активов, ученых и других представителей отрасли, где обсуждался этот законопроект.

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) предприняла ряд мер для повышения защиты инвесторов в криптовалютной сфере. Эти меры включают отделение активов биржи от активов клиентов в казначействе, а также внедрение механизмов проверки для включения и исключения цифровых активов из списка.

Кроме того, иностранные поставщики услуг виртуальных активов не могут предоставлять свои услуги на Тайване без необходимых разрешений от местных регулирующих органов.

В ответ на это, основные криптовалютные биржи, действующие на Тайване, сформировали ассоциацию для защиты интересов отрасли, в которую входят 9 криптобирж, таких как BitstreetX, Hoya Bit, Bitgin, Rybit, Xrex и Shangbito.

Следует отметить, что на Тайване наблюдается увеличение случаев взяточничества с использованием криптовалют, что вызывает беспокойство у правительства, стремящегося привлечь инвестиции от крупных фондов, работающих в цифровой экономике. Власти планируют допустить банковские структуры к торговле виртуальными активами, что потребует внесения ряда изменений в законодательство.

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Тайвань продолжает активно работать над укреплением своей позиции как центра криптоиндустрии в регионе. Долгие годы законодатели говорили о потенциале страны как о "перспективном острове блокчейна и цифровых технологий". В 2022 году объем криптовалютных транзакций на Тайване вырос более чем на 30%, что является одним из самых высоких показателей в Азии. Новое законодательство призвано подчеркнуть, что Тайвань является самым стабильным и безопасным местом для торговли криптовалютой.