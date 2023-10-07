Решение федерального суда Нью-Йорка отклонить ходатайство SEC на промежуточную апелляции по иску против Ripple также внесло большую ясность в отношении XRP Ledger (XRPL) и его собственную криптовалюту XRP

В решающем моменте для мирового криптосообщества, федеральный суд Нью-Йорка отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о промежуточной апелляции в иске против криптоплатформы Ripple. Это решение не только проливает свет на правовой статус XRP Ledger (XRPL) и криптовалюты XRP, но и делает XRP первым альткоином с ясным юридическим положением в США.

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Адвокат Джон Дитон подчеркнул, что данный вердикт устанавливает прецедент в криптографической индустрии. "XRP теперь обладает законной ясностью, чего не могут сказать многие другие криптовалюты", - отметил он.

Суд также подчеркнул, что компания Ripple не владеет XRP Ledger (XRPL), что важно для разъяснения правового статуса криптовалюты. В постановлении отмечается, что SEC не представила убедительных доказательств того, что использование блокчейна было центральной частью бизнеса Ripple.

Решение суда коснулось и других распределений XRP. Суд установил, что они не являются ценными бумагами, а представляют собой гранты, предоставленные третьим лицам для разработки новых приложений для XRPL и XRP.

Судья Анализа Торрес выразила критику в адрес SEC, отметив несостыковки в их аргументации. В сноске 6 она указала, что SEC представляла различные правовые теории относительно этих транзакций. В одном случае они представлялись как незарегистрированные ценные бумаги, в другом - как косвенные продажи XRP.

Эти противоречия сделали неясным, как соотносятся эти теории с позицией SEC о передаче XRP третьим лицам, на которых SEC не предъявила претензий в своей жалобе.

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Это решение суда становится важной вехой в правовой истории криптовалют и непреложным свидетельством того, что индустрия продолжает двигаться вперед, находя опору в законе и судебной системе.