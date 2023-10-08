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CriptoB
Известный управляющий капиталом ставит Ripple в один ряд с Amazon, Google и Apple
Клайв Томпсон, известный управляющий активами, недавно поделился своим оптимизмом по поводу будущего Ripple и XRP

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В недавнем интервью с основателями Black Swan Capitalist, Версаном и Ванделлом Альджаррой, управляющий активами Клайв Томпсон поделился своим оптимизмом относительно перспектив Ripple и криптовалюты XRP.

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Ванделл Альджарра выразил уверенность в том, что платежная сеть Ripple и XRP сохранят свое существование, и будут широко приняты банками в будущем.

В июле текущего года компания Ripple вышла победителем в частичном судебном разбирательстве против SEC США. Судья Аналиса Торрес подтвердила, что XRP не является ценной бумагой.

Это решение является важным прецедентом в споре с SEC, которая утверждала, что компания продавала незарегистрированные ценные бумаги.

Версан предвидит полную победу Ripple в текущем деле. По его мнению, "регулирующие органы должны найти баланс между обеспечением честности и поддержкой инновационных технологий".

Клайв Томпсон поддержал эту идею, выразив надежду, что Ripple достигнет статуса мирового гиганта, аналогичного Amazon, Google и Apple. Он уверен, что компания станет слишком великой, чтобы поддаться воздействию SEC.

Управляющий активами также отметил, что одной из основных сложностей криптосектора в течение многих лет стала неспособность SEC разработать четкие правила.

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Томпсон выразил поддержку решения судьи относительно статуса XRP и считает, что Ripple победит в судебной битве, несмотря на апелляцию со стороны SEC.

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