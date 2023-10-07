Новые правила регулирования в отношении Биткоинов и криптовалют вынуждают компании покидать Англию

В результате недавних изменений в законодательстве Великобритании, касающихся регулирования криптовалют и Биткоина, платформа криптокредитования Nexo объявила о завершении своей деятельности в стране. Представитель компании подчеркнул, что этот шаг является ответным мероприятием на постоянно меняющиеся регулирования криптовалютного сектора.

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С 8 октября текущего года, операции по выплате кэшбэка по реферальным и партнерским программам, а также операции по Nexo Exchange и Nexo Card прекращаются. Кроме того, платформа также пересматривает свои продукты и услуги, предлагаемые в Великобритании, с целью соответствия новым регулятивным требованиям.

Напомним, что в прошлом году Nexo приняла решение свернуть свою деятельность в США после долгих дискуссий с регулирующими органами. Это было вызвано разногласиями по поводу предлагаемых процентных ставок и необходимости соблюдения законов о ценных бумагах.

Болгарский офис, принадлежащий Nexo, также оказался в центре внимания правоохранительных органов в начале текущего года, что вызвано расследованием случаев отмывания денег и других преступлений. Компания подчеркнула, что офис в Болгарии работает в строгом соответствии с законами.

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В настоящее время в компании трудятся более 600 сотрудников в офисах Лондона, Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии. Представители Nexo выразили надежду на продолжение успешного развития компании в других регионах, несмотря на ограничения в Великобритании.