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CriptoB
Макс Кайзер рассказал о больших проблемах для сектора DeFi
Специалист Макс Кайзер прокомментировал недавнее закрытие DeFi-платформы ThorSwap

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Специалист по криптовалютам Макс Кайзер поделился своим взглядом на недавнее закрытие популярной DeFi-платформы ThorSwap. Он отметил, что этот шаг был вызван серьезной атакой со стороны хакера, который, взломав биржу FTX в 2022 году, предпринял множество попыток обмена криптовалютных активов через данную площадку.

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В результате инцидента руководство ThorSwap было вынуждено приостановить все операции на платформе. Несмотря на принятые меры, эксплоитатору удалось конвертировать 76 636 ETH в tBTC с использованием Threshold Network. Этот эпизод выдвигает вперёд вопросы о безопасности и устойчивости DeFi-пространства в целом.

Кайзер подчеркнул, что подобные инциденты ставят перед DeFi-сервисами сложный выбор. Они могут либо сохранить децентрализацию и рискнуть допущением обмена украденными средствами, либо временно приостановить обмен цифровыми активами, чтобы противостоять злоумышленникам. Оба варианта, по мнению эксперта, несут негативные последствия для сектора децентрализованных финансов.

Кайзер также выразил радикальную точку зрения по криптовалютам, отметив, что, по его мнению, все кроме биткоина - мошеннические и заслуживают запрета. Эфир (ETH) в том числе не пользуется его поддержкой. Кроме того, он поддерживает меры Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении крупных централизованных бирж. Эксперт разделяет мнение Гэри Генслера о том, что все цифровые валюты, кроме BTC, следует рассматривать как незарегистрированные ценные бумаги.

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Макс Кайзер активно поддерживает SEC в деле против Ripple, судебные разбирательства по которому ведутся с 2020 года. В рамках этого долгосрочного спора финансовый регулятор обвиняет руководство криптопроекта в незаконной продаже токенов XRP. На момент 7 октября 2023 года, биткоин (BTC) торговался по цене $27 960 с рыночной капитализацией в $545,43 млрд.

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