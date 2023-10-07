По данным NYDIG, курс биткоина (BTC) упал на 11% в 3-м квартале текущего года и стал одним из цифровых активов с наихудшими показателями за данный период времени

В свежем отчете аналитического агентства NYDIG отмечается, что курс биткоина (BTC) показал снижение на 11% в 3-м квартале текущего года. Этот период, традиционно, оказывается наиболее слабым для криптовалюты. Однако, несмотря на коррекцию, с начала 2023 года биткоин продемонстрировал впечатляющий рост в 63%, укрепив свою позицию как лидер среди виртуальных активов.

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Исследователи связывают снижение котировок с повышением процентных ставок Федеральной Резервной Системы США (ФРС) и беспокойствами о возможном экономическом спаде в США. Под влиянием этих факторов, не только криптовалюты, но и ряд рискованных активов, пережили некоторую коррекцию.

Заметно, что биткоин выступает лидером среди рискованных активов по динамике роста курса с начала года. Специалисты отмечают, что биткоин-ETF (обменные фонды) становятся все более актуальными для глобальных инвесторов. Многие ожидают, что к началу следующего года они, наконец, получат долгожданное одобрение.

Важное событие в ближайшей перспективе - решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу Grayscale Investment. Ее решение может оказать существенное воздействие на судьбу заявок на BTC ETF.

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Курс биткоина, согласно данным на 14:15 по московскому времени 7 октября 2023 года, установился на отметке $27 980. За последние 24 часа он вырос на 1,15%. На протяжении недели курс поднялся на 3,7%, а за последний месяц - на 8,75%. Рыночная капитализация флагманской криптовалюты достигла $545,93 млрд.