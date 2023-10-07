Криптовалюта Stratis (STRAX) стала одной из самых обсуждаемых на криптовалютном рынке в последние сутки

В последние сутки криптовалюта Stratis (STRAX) демонстрирует впечатляющий рост, увеличив свой курс на 61,3%. Этот взлет сделал STRAX наиболее прибыльной криптовалютой среди топ-500 по капитализации. Объемы торгов с этой монетой выросли в 111 раз, достигнув $365,72 млн за прошедший день. Это вывело STRAX на десятое место среди всех цифровых валют.

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На момент 16:00 по московскому времени, курс виртуальной монеты достиг отметки $0,738. Такой взлет позволил криптовалюте STRAX занять 183-е место в рейтинге, с рыночной капитализацией в $113,65 млн.

Этот взлет курса связан с важными новостями от разработчиков. Они представили миру StratisEVM - интегрированный с Ethereum блокчейн. Этот шаг считается революционным для развития платформы Stratis, предоставляя пользователям новые инструменты и расширенные возможности.

Разработчики подчеркнули, что платформа Stratis сосредотачивается на различных решениях, включая идентификацию, управление поставками, платформу для NFT, а также поддержку ICO/STO. Их конечная цель - занять лидирующую позицию в мире блокчейнов.

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StratisEVM станет центральным элементом сети, с токеном STRAT в роли главной единицы. Внимание разработчиков направлено на совершенствование и адаптацию нового блокчейна для массового использования с высокой пропускной способностью и минимальными транзакционными издержками. Это делает Stratis привлекательной платформой для новых разработчиков и идеальной средой для развертывания игр и решений в секторе децентрализованных финансов (DeFi).