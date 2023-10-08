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CriptoB
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
В недавнем сообщении аналитика NeverWishing рассматривались исторические движения цен XRP в течение 39-месячного цикла

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В свежем аналитическом обзоре NeverWishing были рассмотрены исторические тенденции изменения цен на криптовалюту XRP в рамках 39-месячного цикла. Удивительным образом, каждый такой период сопровождается заметным взлетом курса XRP с момента ее основания, а завершается коррекцией.

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Ссылаясь на эту закономерность, NeverWishing предполагает, что цена XRP может достичь отметок в 30 или даже 100 долларов. Его прогноз более амбициозен, и предполагает, что такой рост может сбить с толку до 99% участников рынка, упустивших более крупные перспективы.

Аналитик ожидает, что после продажи активов на отметках 30 или 100 долларов, цена стабилизируется. Но по завершении этой фазы, XRP может подняться до уровней от 869 до 1000 долларов.

Изучив графики, NeverWishing обнаружил, что исторические данные XRP соответствуют 39-месячному циклу. Первый цикл начался в конце 2013 года, подняв курс XRP с 0.00289 доллара в августе 2013 года до 0.06144 доллара в декабре того же года.

После завершения первого цикла в январе 2017 года начался второй. Он привел к рекордным 3.31 долларам. После достижения этого пика, XRP преодолел ряд коррекций, пока не прошло 39 месяцев, что было также характерно для первого цикла.

Второй 39-месячный цикл завершился в середине 2020 года, и вскоре начался третий. Пик третьего цикла был достигнут в апреле 2021 года, когда курс поднялся до 1.96695 доллара. Аналитики считают, что этот показатель был бы выше, если бы не иск SEC.

С учетом недавних юридических разъяснений по XRP, NeverWishing представил амбициозный прогноз на предстоящие 39 месяцев. Согласно его прогнозу, следующий цикл начнется в ноябре. Он устанавливает целевые уровни в 2, 16 и 118 долларов с февраля по июнь 2024 года.

После достижения отметки в 118 долларов, он предсказывает период стабилизации до конца 2024 года. Однако после этого NeverWishing предвидит взрывной рост до уровней от 869 до 1000 долларов к декабрю 2024 года.

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Это одна из самых амбициозных целевых цен на XRP, и многие участники сообщества выражают сомнения относительно ее реалистичности. На момент публикации, XRP торгуется по цене $0.5219. Для достижения цели в 1000 долларов, активу потребуется увеличиться на 191507%.

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