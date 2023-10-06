Руководство биржи THORSwap заявило, что платформа перейдет в режим «обслуживания»

Сегодня, биржа THORSwap объявила о переходе в режим "обслуживания" в ответ на несколько волн атак, в результате которых были похищены криптовалютные средства.

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Разработчики THORSwap выразили категорическое неприятие любой преступной деятельности. После тщательного анализа ситуации и консультаций с юридическими и правоохранительными органами, было принято временно перевести интерфейс платформы в режим обслуживания.

Этот шаг привел к приостановке всех торговых операций, но пользователи по-прежнему могут пользоваться услугами кредитования, заимствования и участием в стейкинге.

Напомним, что в ноябре 2022 года, сразу после объявления биржи FTX и связанных с ней компаний о банкротстве, неизвестный хакер похитил криптовалюту на сумму $600 млн. На прошлой неделе этот же хакер перевел более 15 тыс. эфиров (ETH) на различные платформы, включая THORSwap.

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По данным на 6 октября 2023 года, цена THORChain (RUNE) снизилась на 4,86%, достигнув отметки $1,93. Рыночная капитализация составила $649,65 млн, а объемы сделок за сутки составили $341,22 млн.