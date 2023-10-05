Во время выступления на саммите CCData по цифровым активам 3 октября глава отдела рынков капитала Управления финансового надзора (FCA) Хелен БОЙД сообщила, что Казначейство Его Величества планирует запустить «песочницу» по цифровым ценным бумагам в конце первого квартала 2024 года

Как часть выступления на саммите CCData по цифровым активам 3 октября, Хелен Бойд, руководитель отдела рынков капитала Управления финансового надзора (FCA), заявила о намерении Казначейства Его Величества запустить инновационный проект "песочницы" для цифровых ценных бумаг к концу первого квартала 2024 года. Несмотря на то, что FCA действует как независимый финансовый регулятор, юридически под юрисдикцией Казначейства Великобритании.

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Бойд подчеркнула, что предстоящая "песочница" для цифровых ценных бумаг представит собой значительный шаг вперед по сравнению с уже запущенной FCA "песочницей" для этого сектора в августе 2023 года. В ней будут представлены новые правила, направленные на изменение подходов к управлению цифровыми ценными бумагами. Подробно описав будущее FCA в качестве главного регулятора криптовалюты в Соединенном Королевстве, она отметила, что агентство ожидает решение Казначейства относительно предоставления дополнительных полномочий.

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В последнее время британские регулирующие органы проявляют строгость в отношении индустрии цифровых активов: Казначейство активно обсуждает вопрос о полном запрете холодных звонков в сфере криптовалютных инвестиций, а FCA выносит последние предупреждения местным предприятиям в этой сфере, не соблюдающим маркетинговые стандарты.