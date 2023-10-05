Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) сообщили о проблемах с работой моста Orbiter Finance

Пользователи популярной социальной сети X (более известной как Twitter) внесли в свои отчеты недовольство в связи с проблемами, связанными с функционированием моста Orbiter Finance. Они утверждают, что средства, отправленные через эту платформу, не поступают на счет получателя.

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По их словам, администрация не реагирует на жалобы, а также были удалены несколько аккаунтов из команды Orbiter Finance в Discord.

В последующем представители проекта предоставили извинения за возникшие неудобства и сбои в работе платформы.

Согласно заявлению разработчиков, мост Orbiter Finance функционирует нормально и не имеет проблем с безопасностью. Задержки в проведении транзакций могут быть обусловлены временной нестабильностью работы или удалением идентификационного кода целевой сети.

«Мы приступим к проведению этих транзакций как можно скорее», — заверила команда проекта.

В социальной сети X было также отмечено, что учетная запись Orbiter Finance в Discord была заблокирована без предоставления объяснений.

«Мы предпринимаем попытки связаться с командой Discord, чтобы подать апелляцию. В результате аккаунт Orbiter отображается в нашем канале как удаленный», — подчеркнули представители проекта.

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В июне текущего года неизвестные злоумышленники смогли взломать Discord проекта Orbiter Finance и начали распространять ложную информацию о фальшивом аирдропе.