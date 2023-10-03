Специалисты аналитической компании CryptoRank опубликовали очередной ежедневный отчет о ситуации на рынке цифровых валют

Криптовалютный аналитический портал CryptoRank представил свой свежий дайджест текущей ситуации на рынке цифровых валют.

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В последний день общая капитализация всех токенов и монет снизилась до $1,2 трлн, что составило 1,92% отклонение. Биткоин удерживает свою долю на уровне 44,7%, а индекс Fear & Greed застыл на отметке 50, свидетельствуя о нейтральности инвесторов.

Лучшей производительностью среди криптовалют дня стала EVA, увеличив свою стоимость на 38%, достигнув $0,141. С капитализацией $96,9 млн, она заняла 232-е место в рейтинге.

BSV также продемонстрировала прирост курса в 12,2%, стоимость одной монеты - $40,95. Общее предложение составило $774 млн, подняв криптовалюту на 51-е место.

LOKA выросла на 12,1%, достигнув $0,214 при капитализации $24,7 млн.

На фоне этого, наблюдается значительный интерес со стороны инвесторов к криптостартапам. Supra, привлекая внимание Coinbase Ventures и других инвесторов, уже собрала $24 млн.

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IYK проводит посевной раунд на $16,8 млн с участием Andreessen Horowitz (a16z) и других крупных венчурных компаний. Кроме того, Rated привлекла $12,89 млн в ходе кампании Серии А.