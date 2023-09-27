Крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) на основе Avalanche Trader Joe, подала в Arbitrum DAO заявку на получение гранта на сумму 1,83 млн Arbitrum (ARB)

Крупнейшая децентрализованная биржа (DEX) на основе Avalanche, Trader Joe, подала запрос на получение гранта в Arbitrum DAO. Сумма гранта составляет 1,83 млн Arbitrum (ARB) токенов. Представители биржи заявляют, что эти средства будут направлены на поддержку протокола Arbitrum One с целью увеличения ликвидности и расширения пользовательской базы.

реклама

Разработчики Trader Joe утверждают, что этот шаг является ключевым для поддержания жизненности DeFi экосистем. Они предполагают, что грант поможет укрепить и углубить ликвидность, что в итоге обеспечит более стабильный и эффективный опыт торговли криптовалютами на платформе.

Trader Joe планирует использовать полученные средства для поддержки как существующих, так и новых протоколов, интегрированных в Arbitrum One. Разработчики утверждают, что поддержка кросс-цепочных мостов играет ключевую роль в масштабировании децентрализованных финансов (DeFi).

Кроме того, команда Trader Joe намерена применить стимулы для привлечения более широкой и разнообразной аудитории пользователей в экосистему Arbitrum. Планируется запустить маркетинговую кампанию с целью повышения осведомленности и создания волнового эффекта в криптосообществе.

Создатели этой децентрализованной платформы подчеркивают, что их репутация надежности и доверия была заслужена благодаря приверженности долгосрочному сотрудничеству с сообществом. Команда стартапа продолжает внедрять инновации и соблюдать высокие стандарты безопасности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Обращение за грантом на сумму 1,83 млн токенов ARB рассматривается как стратегически важный шаг для стимулирования и поддержки роста ликвидности на платформе. Разработчики уверены в необходимости совместной работы с теми, кто также стремится к масштабированию Arbitrum и внедрению инноваций в свои продукты.