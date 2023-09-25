На прошлой неделе два эксперта спрогнозировали падение курса биткоина до халвинга, который должен состояться в апреле 2024 года

Ведущие аналитики делятся прогнозами относительно курса биткоина перед предстоящим халвингом, запланированным на апрель следующего года.

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Эксперт компании Rekt Capital провел подробный анализ текущей ситуации на криптовалютном рынке и выявил схожесть с динамикой изменения стоимости BTC в 2020 году. Его прогноз указывает на тенденцию к снижению цены монеты в пределах формирующегося сжимающегося треугольника. Однако он считает, что этот спад будет менее значительным, чем предыдущий, и приведет к снижению цены монеты на 27%, достигнув отметки в $19 082.

Известный трейдер Bluntz, который правильно предсказал падение курса биткоина в 2018 году, также прогнозирует продолжение нисходящей тенденции на рынке криптовалют.

Bluntz высказывает сомнения относительно достижения стоимостью актива своего минимума, поскольку сжимающийся треугольник на графике выглядит неполным. По его мнению, биткоин может снизиться примерно до уровня $23 800, завершив третью коррекционную волну.

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Тем временем, цена BTC может подняться, если американские власти утвердят выпуск биткоин-ETF. Глава консалтинговой компании Morgan Creek Capital, Марк Юско, считает, что положительное решение по запросам на выпуск криптовалютных деривативов приведет к значительному притоку инвестиций в размере $300 млрд. В таком случае капитализация и стоимость монеты заметно возрастут.