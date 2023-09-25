Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Два аналитика предрекают дамп цены биткоина перед халвингом
На прошлой неделе два эксперта спрогнозировали падение курса биткоина до халвинга, который должен состояться в апреле 2024 года

реклама

Ведущие аналитики делятся прогнозами относительно курса биткоина перед предстоящим халвингом, запланированным на апрель следующего года.

реклама

Эксперт компании Rekt Capital провел подробный анализ текущей ситуации на криптовалютном рынке и выявил схожесть с динамикой изменения стоимости BTC в 2020 году. Его прогноз указывает на тенденцию к снижению цены монеты в пределах формирующегося сжимающегося треугольника. Однако он считает, что этот спад будет менее значительным, чем предыдущий, и приведет к снижению цены монеты на 27%, достигнув отметки в $19 082.

Известный трейдер Bluntz, который правильно предсказал падение курса биткоина в 2018 году, также прогнозирует продолжение нисходящей тенденции на рынке криптовалют.

Bluntz высказывает сомнения относительно достижения стоимостью актива своего минимума, поскольку сжимающийся треугольник на графике выглядит неполным. По его мнению, биткоин может снизиться примерно до уровня $23 800, завершив третью коррекционную волну.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Тем временем, цена BTC может подняться, если американские власти утвердят выпуск биткоин-ETF. Глава консалтинговой компании Morgan Creek Capital, Марк Юско, считает, что положительное решение по запросам на выпуск криптовалютных деривативов приведет к значительному притоку инвестиций в размере $300 млрд. В таком случае капитализация и стоимость монеты заметно возрастут.

#news #newsweek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
7
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
23
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
16
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
2
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
+

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
10
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
14
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
24
Первые впечатления от Witchfire
3
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

Жофар
20:08
И у кого в голове родилась идея сбивать Патриотами бомбы? Гораздо эффективнее носители сшибать. Но Патриоты базируются в районе Киева (по слухам), а бомбам туда и не долететь. Пока...
BI: на Украине ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
SkyMaster
20:07
половину точно. Какая-то тупая ересь про дизайнеров и 3д-моделлеров, все прекрасно работают на гнутых и нет там никаких искажений.
ТОП-16 мифов о мониторах
Тruth Seеker
20:07
СМИ россии усердно раздувают скандал с овациями в парламенте Канады. Но…всемирного срама не получается, так как скандал «дырявый» и надуть его невозможно. 100-летний Гунько был представлен, как солда...
Спикер парламента Канады Рота извинился за приглашение бойца СС «Галичина»
Тruth Seеker
20:05
Все бабло на войну спущено
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
Вовчик Трофимов
20:05
китай в нее превратился после того, как, сначала ссср, а потом западло вливали в него деньги и технологии на каком там месте твоя "цеэвропа"? первом, но с конца? настолько ниже, что все много стран ...
Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
Vito Vago
20:04
Одно дело "пройти обучение", другое дело практика.
Минобороны Британии: около тысячи саперов ВСУ прошли обучение в Польше
devchidable
20:04
Зато в обороте снова появились купюры в 5 и 10 руб., как-то все у них наоборот.
ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей в октябре 2023 года
SkyMaster
20:04
"Технологии G-Sync, FreeSync и Adaptive Sync не нужны" ты сам придумал да? Походу дорогу мифа занюхиваешь и сидишь строчишь эту муйню всем на смех.
ТОП-16 мифов о мониторах
Олег Бурнашов
20:04
Что за бред вы пишите??? У меня сестра работает как раз маляром на РЖД и больше 30-35 никогда не получала. Много знакомых на РЖД работают по 12 часов, иногда и в выходные, и тоже от 30 и до 50 зарплат...
Как я работал 6 лет в DNS
Тruth Seеker
20:03
4 как минимум Кстати, С-400 дроны плохо сбивает, как и любая ПВО в принципе В Крыму поразили российскую систему ПВО. Какое еще вооружение могли уничтожить ВСУ? https://ru.krymr.com/a/s-400-tarkhankut...
Аналитик ЦРУ: система ПВО Patriot пробита российскими гиперзвуковыми ракетами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем