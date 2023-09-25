Аналитическая платформа Сhainalysis сообщила, что на рынок криптовалют в странах Африки, которые находятся к югу от Сахары, приходится около 2,3% мирового объема торгов

Аналитическая платформа Chainalysis представила интересные данные о криптовалютном рынке стран Африки к югу от Сахары. Согласно их исследованию, этот регион составляет около 2,3% общего объема мировых криптотранзакций. В период с июля 2022 года по июнь 2023 года было зафиксировано внутрисетевых операций на сумму примерно $117,1 миллиарда.

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Отчет также выявил интересные особенности рынка. Криптовалютные сделки в этих странах ориентированы преимущественно на розничную торговлю, в отличие от большинства других регионов. Большая часть транзакций имеет стоимость менее $1 миллиона.

Несмотря на то, что криптовалютный рынок стран Южной Африки всегда считался одним из самых небольших, подробный анализ показывает, что криптовалюта успешно вошла в ключевые секторы и стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих жителей.

Нигерия, как пример, занимает второе место в глобальном индексе внедрения криптовалюты и лидирует в регионе по объему необработанных транзакций. Это подчеркивает значимость этой страны в мировом контексте.

Сентябрь принес информацию о том, что правительство Нигерии активно сотрудничает с регуляторами и заинтересованными сторонами для раскрытия потенциала блокчейн-технологии с целью увеличения прозрачности в различных сферах экономики.

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Генеральный директор нигерийской финансовой платформы Sumotrust & Truzact подчеркнул, что победа над бедностью в Африке имеет критическое значение для развития индустрии цифровых активов на континенте, что открывает новые горизонты для этого перспективного рынка.