Согласно данным на 11:45 по московскому времени 25 сентября 2023 года, стоимость криптовалюты Mixin (XIN) продолжала падать

На момент 25 сентября 2023 года, 11:45 по московскому времени, криптовалюта Mixin (XIN) продолжает показывать нисходящую тенденцию, уступив уже 6,5% своей стоимости за последние 24 часа. По сообщениям, блокчейн сети попал под кибератаку, что стало причиной данного спада. Виртуальная валюта, до атаки, оценивалась чуть выше $207, но на данный момент показывает $191,7. Рыночная капитализация сократилась до $115,02 млн.

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Ранним утром, команда разработчиков Mixin Network (ранее XinFin) опубликовала официальное заявление, подчеркивая, что база данных поставщика облачных услуг подверглась атаке хакеров. По оценкам основателей проекта, убытки в основной сети оцениваются примерно в $200 млн, что делает этот инцидент одним из самых крупных взломов 2023 года.

Разработчики обратились к Google и экспертам по безопасности блокчейна от SlowMist с просьбой о помощи в расследовании. На текущий момент, услуги ввода и вывода средств в сети приостановлены.

Основатель блокчейн-стартапа Фэн Сяодун объявил о намерении провести прямую трансляцию, чтобы подробно рассказать о "плане восстановления" после данного инцидента. После достижения консенсуса между узлами сети, сервисы будут вновь включены. Необходимо устранить все выявленные уязвимости.

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Команда разработчиков выразила извинения перед пользователями и обещает предпринять все необходимые меры для снижения возможных потерь. Компании SlowMist, Certik и Beosin на данный момент не предоставили дополнительной информации о произошедшем, ограничившись комментариями самих разработчиков сети Mixin Network.