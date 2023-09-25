SFC Гонконга усиливает контроль над криптоплатформами после шокирующего мошенничества

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга сообщает, что, согласно данным независимого агентства HKSFC, всего четыре учреждения, включая OSL Digital Securities Limited и Hash Blockchain Limited, подали заявки на получение лицензий для деятельности на гонконгском рынке ценных бумаг и фьючерсов.

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Одобрение финансовых регуляторов ожидают четыре торговые платформы: HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE Limited и Victory Fintech Company Limited, представляющие местный рынок. Эти действия SFC объявила в свете инцидента с мошенничеством на платформе JPEX, где руководители незаконно аппроприировали более $195 млн пользовательских средств.

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Как отмечает SFC, это подчеркивает риски, связанные с нерегулируемыми платформами торговли виртуальными активами, и подчеркивает необходимость адекватного надзора для поддержания доверия рынка. Важно также улучшить распространение информации среди инвесторов через оповещения, предупреждения и образовательные меры, чтобы предоставить людям возможность понимать потенциальные риски, связанные с сомнительными площадками. Генеральный директор Гонконга, Джон Ли, подчеркнул острую необходимость лицензирования криптоплатформ SFC для обеспечения безопасности инвесторов.