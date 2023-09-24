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CriptoB
Украинские силовики прошли курсы обучения в сфере криптовалют
Сотрудники Отдела криминальных расследований Налогового управления США обучили украинских правоохранителей отслеживанию криптовалютных транзакций

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С 18 по 21 сентября специалисты из Отдела криминальных расследований Налогового управления США провели обучающие курсы для украинских правоохранителей. Вместе с представителями Службы налоговой информации и расследований Нидерландов и британской Налоговой и таможенной службы Его Величества, они обучили 40 украинских стражей правопорядка удалённо.

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Курс включал методы отслеживания криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег, выявления мошеннических операций и поиска улик. Среди учащихся были сотрудники Департамента киберполиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Этот обмен знаниями стал важным шагом в развитии международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Гендиректор Службы налоговой информации и расследований Нидерландов, Ниелс Оббинк, подчеркнул, что такие инициативы помогают улучшить механизмы предотвращения и расследования киберпреступлений.

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Первые подобные курсы для украинских правоохранителей были проведены в мае 2023 года. Они были посвящены выявлению финансовых сетей, используемых для обхода экономических санкций.

#news #newsweek
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