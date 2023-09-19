Блокчейн-аналитик с ником ZachXBT обвинил четырех криптовалютных блогеров в манипулировании рынком

Криптовалютные блогеры наращивали свои доходы за счет манипуляций с токенами, привлекая свою аудиторию.

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ЗачXBT, блокчейн-аналитик, обвинил четверых блогеров в манипулировании рынком криптовалют.

По его мнению, инфлюенсеры с псевдонимами TraderSZ, Trader_XO, TraderNJ1 и PetaByte систематически обманывали криптопроекты. Они завышали цены на токены, а затем успешно избавлялись от них.

Расследование аналитика разделилось на две части. В первой, TraderNJ1 и PetaByte использовали чужие имена для получения токенов CompanionBot (CBOT) и Baby Shiba Inu (BABYSHIB), захватив 8% и 3,5% от общего предложения.

Оба блогера убеждали своих подписчиков, что цены на эти токены вырастут в 10-20 раз. После подъема курсов CBOT и BABYSHIB, они вышли из позиций, заработав $115 000, что привело к резкому снижению стоимости.

Поднятие цены токена PAAL

Во второй части расследования ZachXBT подчеркивает, что TraderSZ, Trader_XO, TraderNJ1 и PetaByte участвовали в манипуляциях с ценой токена PAAL AI (PAAL). TraderSZ получил 4 миллиона PAAL 10 августа, когда его стоимость была около $0,028, согласно CoinMarketCap. В начале месяца цена PAAL достигла исторического максимума в $0,046, но затем резко упала.

ЗачXBT считает, что все четверо инфлюенсеров активно продвигали PAAL в "Твиттере", предлагая своим подписчикам вложиться в этот токен и поддержать проект. Когда цена выросла, они вышли из позиции.

Ни один из блогеров не признал свою вину. В частности, PetaByte заявляет, что продолжает инвестировать в PAAL.

Расследование ZachXBT против YouTube-блогера

В июле этот аналитик также обвинил популярного YouTube-блогера, известного как Blue или Jack, в скаме. ЗачXBT утверждает, что Blue похитил криптовалюту на $1,5 миллиона.

В качестве доказательства, он приводит сообщение из Snapchat, в котором он связался с адресом Cool-breeze.eth. ЗачXBT утверждает, что этот адрес использовался для перевода NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club в октябре 2022 года.