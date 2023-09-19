Биткоин отскочил от нового локального минимума на $24 920, создав короткую позицию в $1000, из-за чего аналитик Кайл из Crypto Banter считает, что эта ситуация может повлиять на поведение биткоин-трейдеров

Биткоин показал отскок от недавнего локального минимума в $24 920, установив короткую позицию в $1000. Это вызвало беспокойство у аналитика Кайла из Crypto Banter, который предполагает, что подобная динамика может повлиять на действия трейдеров биткоина. По его мнению, некоторые члены сообщества Crypto Banter смотрят на этот рост с недоверием, рассматривая его как ловушку для быков.

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Он отметил, что многие криптовалюты демонстрируют впечатляющий рост на часовом графике, однако дневные показатели все еще остаются в красной зоне. В связи с этим ведущий эксперт Crypto Banter советует трейдерам быть осмотрительными, чтобы избежать ошибок при совершении сделок.

Эксперт сослался на заявление Райана Селкиса, считающего, что крипторынок приближается к критической точке, так как медвежий тренд набирает силу. Это предвещает несколько капитуляций, а затем "подъем головы". Аналитик подчеркнул, что текущий медвежий рынок может быть даже более негативным, чем в 2019 году.

Кайл считает, что нынешнее положение дел напоминает 2015 год, когда биткоин столкнулся с формированием двойного дна. Тогда криптовалюта достигла новых минимумов, затем произошел небольшой подъем, очень похожий на сегодняшний, а затем последовал обвал до минимумов.

Исходя из этого, аналитик выделил определенные уровни, прорыв которых может привести к значительному падению цены биткоина. Среди них - середина Гауссова канала на уровне $24 559 и нижний уровень на отметке $20 889.