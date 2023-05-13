Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
Youtube будет запрещать просмотр видео тем, у кого установлена утилита для блокировки рекламы
В данный момент новая функция находится на стадии тестирования.
рекомендации
Супердешевая 4070 Gigabyte Aorus - смотри
-10% на RTX 4080 Gigabyte
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

YouTube проводит тестирование новой функции, чей смысл заключается в блокировке контента пользователям, если они пользуются специальной утилитой, блокирующей рекламу. У всех тех у кого имеется установленный блокировщик рекламы будет всплывать окно, в котором говорится о запрете использования подобных расширений. Для продолжения просмотра видеоконтента, пользователю придется выбрать один из двух возможных способов решения проблемы: разрешить показ рекламы либо же купить подписку YouTube Premium.

Среди первых кто заметил данное новшество, оказались пользователи Reddit, после чего представитель YouTube подтвердил, что на текущий момент команда, занимающаяся данным видеохостингом, проводит эксперименты с будущей функцией.

В связи с отсутствием большого количества жалоб в социальных сетях (по крайней мере сейчас), вполне логично, что YouTube занят лишь тестированием данной функции причем с очень ограниченным кругом пользователей. Более глобальное тестирование, вероятно, будет несколько позже.

Стоит сказать, что стопроцентной вероятности применения компанией Google столь строгих мер по борьбе с блокировщиками рекламы на YouTube, нет. Остается только лишь ждать появления новых подробностей, касательно этого нововведения.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вполне возможного, что данные действия предпринимаются по причине падения рекламных доходов YouTube, которое наблюдается уже третий квартал подряд. И если учесть стремительный рост количества рекламы в Gmail, Google Play и других "бесплатных" сервисах Google, становится ясно, что YouTube намерен не отставать от них по части такого важного аспекта как прибыльность.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #youtube
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google представила новейшие инструменты искусственного интеллекта
Google не разрешает пользоваться своим интеллектуальным чат-ботом Bard в Европе и России
План Google по внедрению генеративного ИИ в поисковую систему и чем он отличается от Bard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
33
Пригожин подробно рассказал о реальном положении дел в Бахмуте
38
Минобороны: обстановка на фронте под контролем, информация о прорывах обороны — ложная
9
После Бахмута ВСУ пойдут на Брянскую и Белгородскую область - Пригожин о плане контрнаступления
8
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
+
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление и уже отбили несколько позиций рядом с Бахмутом
1
Премьер Грузии счёл положительным решение об отмене Россией визового режима с Грузией
4
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
27
"3 миллиона" - именно столько собираются заплатить власти Забайкалья за один захваченный Leopard
4
Не сумев найти замену американскому аналогу Су-25, США отправляют A-10 на покой
8
Пригожин: боеприпасов ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дали
6
Стали известны даты выхода бюджетных RTX 4060 Ti и RX 7600
+
За год AMD уступила Intel в мобильном сегменте, но отыгралась в серверном
+
Politico: Пригожин врёт о ситуации в Бахмуте и «снарядном голоде»
8
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
8
Т-14 «Армата» окажется не по зубам Leopard 2 и крайне опасен для M1 Abrams в случае применения в СВО
4
Министр обороны Тайваня заявил о готовности защищать TSMC от США с «оружием в руках»
5
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
28
Пригожин дал развёрнутый ответ на "тактическое отступление" подразделений МО РФ
9
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
35

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
94
ТОП-7 шестиядерных процессоров Intel и AMD для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
50
Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет
14
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
56
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
2
12 видеокарт в мою коллекцию - в том числе двухчиповый монстр от nVidia
19
Фильм "Подземелья и драконы: Честь среди воров": не все так плохо, как я думал
4
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
41
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
8
Топ 5 самых мощных компьютеров в мире
8

Сейчас обсуждают

Сергей Железников
04:56
А что он мог ответить??? Кто помнит коммисара Жебера из фильмов такси знают что он бы сказал ( мы в де.рьме)
Минобороны ответило на заявление Пригожина и военкоров о ситуации в Бахмуте
VRoman
04:53
Удобно быть богатым. Они же для своего блага и создают условия жизни других
До 90% мощностей TSMC по выпуску 3-нм чипов будет занято заказами Apple
хахахер
04:52
у сша нет ресурсов,долг со времянем перевесит.А на украине они обезжириваются,им с этих денжных историй не соскочить так просто.Пиндосы в капкан украинский угодили и щас их добивают в нём камнями до н...
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
Владимир Платонов
04:41
65вт для душнил и бичей, а 150 можно отвести и китайской башней за не дорого
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
overclockers
04:22
потому что в дороге на Питер нечего было есть. Бородино это поражение русских, потеря половины армии.
Почему Наполеон не пошел на столицу России, а захватил Москву
Михаил Авраменко
04:19
А что там на Окраине интересного снято за последний год? Ну кроме привязанных к столбам людям и фейковой Бучи?
«Чебурашка» вошёл в Топ-20 самых кассовых фильмов в этом году
Максим Мозгов
04:18
Так-то оно так, только вы забыли упомянуть, что многие функции (в том числе и те, которые вы перечисляли) работают только в плюсовой версии, т.е. платной! (Магазин приложений платный?! Вот это новость...
App Game 4PDA - правильный магазин приложения для Android устройств
Михаил Авраменко
04:07
Некроманты ударно трудились всю зиму и воскресили много тысяч укрозомби.
Европейский союз оценил количество убитых солдат ВСУ
хахахер
03:51
в нулевых,после развала 90-х,я оборонку нашу восстанавливал.Мы тогда то работали почти без выходных,а украинские истории щас,это вообще жесть для оборонки
Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
Иван Мелехин
03:47
США , в случае дефолта , не будут платить по своим долговым обязательствам странам за чей счëт и чьи деньги ведут свою хозяйственную деятельность но будут поставлять оружие стране , которая паразитиру...
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем