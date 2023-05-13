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YouTube проводит тестирование новой функции, чей смысл заключается в блокировке контента пользователям, если они пользуются специальной утилитой, блокирующей рекламу. У всех тех у кого имеется установленный блокировщик рекламы будет всплывать окно, в котором говорится о запрете использования подобных расширений. Для продолжения просмотра видеоконтента, пользователю придется выбрать один из двух возможных способов решения проблемы: разрешить показ рекламы либо же купить подписку YouTube Premium.
Среди первых кто заметил данное новшество, оказались пользователи Reddit, после чего представитель YouTube подтвердил, что на текущий момент команда, занимающаяся данным видеохостингом, проводит эксперименты с будущей функцией.
В связи с отсутствием большого количества жалоб в социальных сетях (по крайней мере сейчас), вполне логично, что YouTube занят лишь тестированием данной функции причем с очень ограниченным кругом пользователей. Более глобальное тестирование, вероятно, будет несколько позже.
Стоит сказать, что стопроцентной вероятности применения компанией Google столь строгих мер по борьбе с блокировщиками рекламы на YouTube, нет. Остается только лишь ждать появления новых подробностей, касательно этого нововведения.
Вполне возможного, что данные действия предпринимаются по причине падения рекламных доходов YouTube, которое наблюдается уже третий квартал подряд. И если учесть стремительный рост количества рекламы в Gmail, Google Play и других "бесплатных" сервисах Google, становится ясно, что YouTube намерен не отставать от них по части такого важного аспекта как прибыльность.