Агентство NASA уже полностью погружено в процесс осуществления данной задумки. Это позволит быстро передавать данные высокого качества прямиком с Луны.

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Зачастую, для передачи информации на большие расстояния, космические агентства полагаются на радиосигналы, передаваемые с зондов на Землю. Стоит сказать, что скорость передачи данных при использовании столь длинноволнового электромагнитного диапазона довольно низкая. Тут на помощь приходят лазеры, которые позволят существенно ускорить отправку больших объемов передаваемых данных.

Агентство NASA уже вовсю готовится к отправке данной технологии на Луну. NASA планирует воспользоваться лазерной связью, путем применения терминала Orion Artemis 2 Optical Communications System (O2O) на Artemis 2, во время проведения следующей миссии вокруг Луны с экипажем.

"На борту капсулы Orion система O2O будет отправлять обратно на Землю изображения и видео высокого разрешения из прямиком с Лунной орбиты", — говорится в одном из видео NASA, опубликованном в апреле. Если все пройдет согласно плану, система позволит всем жителям Земли наблюдать Луну в режиме реального времени и высочайшем качестве.

Чтобы заложить основу для будущей лазерной связи, NASA в последнее время занималось запуском нескольких демонстрационных спутников. Laser Communication Relay Demonstration (LCRD), запущенный в декабре 2021 года, стал первым лазерным спутником агентства, вышедшим на околоземную орбиту. После чего в прошлом году был запущен CubeSat TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD), который сумел достичь скорости передачи данных на уровне 200 гигабит в секунду.

Сейчас NASA занимается подготовкой интегрированного LCRD-модема и терминала усилителя, который должен располагаться на низкой околоземной орбите (LEO) (ILLUMA-T). Ожидается, что он будет запущен на Международную космическую станцию (МКС) уже в этом году.

Сразу после запуска ILLUMA-T будет передавать данные на Землю посредством LCRD в первой сквозной системе связи лазерной ретрансляции NASA, закладывая основу для системы O2O, которая будет на борту Orion во время проведения миссии Artemis 2.

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При проведении будущей миссии, NASA намерена передавать не только изображения высокого разрешения, но и видео. В случае удачного завершения эксперимента с использованием лазерной связи, каждому желающему (достаточно зайти в интернет) откроется завораживающая лунная поверхность, которая вполне возможно, будет транслироваться в реальном времени.